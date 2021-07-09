Путин и Байден обсудили работу по результатам саммита в Женеве
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, который привел к единогласному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении Белого дома.
Помимо этого американский лидер обсудил с российским коллегой «продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России».
«Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер против действующих в России групп, которые используют программы-вымогатели», — добавили в пресс-службе.
Соединенные Штаты предпримут любые необходимые меры для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этой сохраняющейся проблемы, добавил Байден в разговоре с Путиным.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.
Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.