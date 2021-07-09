Путин и Байден обсудили работу по результатам саммита в Женеве

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.