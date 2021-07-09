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Путин и Байден обсудили работу по результатам саммита в Женеве

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, который привел к единогласному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении Белого дома.

Помимо этого американский лидер обсудил с российским коллегой «продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России».

«Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер против действующих в России групп, которые используют программы-вымогатели», — добавили в пресс-службе.

Соединенные Штаты предпримут любые необходимые меры для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этой сохраняющейся проблемы, добавил Байден в разговоре с Путиным.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.

Ранее по теме: СБ ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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