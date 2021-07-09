СБ ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией, сообщает ТАСС.
Согласно резолюции, работа пограничного перехода «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции продлевается на 12 месяцев. Условием продления является то, что через шесть месяцев генсекретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.
Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании, то, что Россия и США впервые представили совместный текст резолюции, является историческим моментом.
«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету. Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и ближневосточный регион, но и весь мир в целом», — сказал Небензя, отметив, что в документе впервые делается акцент на развитии поставок через линии соприкосновения. Он отметил, что за работой механизма трансграничной помощи будет установлен плотный контроль.
Ранее свои варианты резолюции внесли Ирландия и Норвегия, которые предложили продлить работу пункта «Баб-эль-Хавы», а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила продлить работу только «Баб-эль-Хавы» на шесть месяцев. Однако после дополнительных консультаций был согласован компромиссный итоговый документ.
Срок работы единственного пункта пропуска на сирийской границе «Баб-эль-Хава» истекал 10 июля. Он функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи в Сирию, в том числе из соседней Турции. При этом разрешения Дамаска для доставки гуманитарной помощи не требуется.