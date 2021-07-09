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СБ ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии

Ведомости

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии. Документ был подготовлен совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией, сообщает ТАСС.

Согласно резолюции, работа пограничного перехода «Баб-эль-Хава» на границе Сирии и Турции продлевается на 12 месяцев. Условием продления является то, что через шесть месяцев генсекретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании, то, что Россия и США впервые представили совместный текст резолюции, является историческим моментом.

«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету. Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и ближневосточный регион, но и весь мир в целом», — сказал Небензя, отметив, что в документе впервые делается акцент на развитии поставок через линии соприкосновения. Он отметил, что за работой механизма трансграничной помощи будет установлен плотный контроль.

Ранее свои варианты резолюции внесли Ирландия и Норвегия, которые предложили продлить работу пункта «Баб-эль-Хавы», а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила продлить работу только «Баб-эль-Хавы» на шесть месяцев. Однако после дополнительных консультаций был согласован компромиссный итоговый документ.

Срок работы единственного пункта пропуска на сирийской границе «Баб-эль-Хава» истекал 10 июля. Он функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи в Сирию, в том числе из соседней Турции. При этом разрешения Дамаска для доставки гуманитарной помощи не требуется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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