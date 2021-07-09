СБ ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии

«Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету. Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и ближневосточный регион, но и весь мир в целом», — сказал Небензя, отметив, что в документе впервые делается акцент на развитии поставок через линии соприкосновения. Он отметил, что за работой механизма трансграничной помощи будет установлен плотный контроль.