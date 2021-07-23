Песков заявил о повышении эффективности борьбы с коррупцией в России
Эффективность работы по борьбе с коррупцией в России повышается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
20 июля были задержаны начальник регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов и свыше 35 сотрудников ведомства. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др. Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Ранее Генпрокуратура сообщила, что размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности за период с января по апрель этого года, составил 22,9 млрд руб., что на 5 млрд руб. (или 28%) больше, чем в сопоставимый период прошлого года.