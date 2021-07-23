Песков заявил о повышении эффективности борьбы с коррупцией в России

«Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна. Это никоим образом не кампанейщина, это последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).