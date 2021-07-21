Начальник ГИБДД Ставрополья арестован на два месяца

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что начальник управления ГИБДД Ставропольского края и ряд его подчиненных задержаны по делу об организации преступного сообщества. Позднее в СК РФ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении членов преступной группы, руководителем которой был Сафронов. Им инкриминируется получение взяток на 19 млн руб.