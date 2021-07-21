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Начальник ГИБДД Ставрополья арестован на два месяца

Ведомости

Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова по делу о взятках на 19 млн руб., сообщает «РИА Новости».

«Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказали агентству в Ставропольском краевом суде.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что начальник управления ГИБДД Ставропольского края и ряд его подчиненных задержаны по делу об организации преступного сообщества. Позднее в СК РФ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении членов преступной группы, руководителем которой был Сафронов. Им инкриминируется получение взяток на 19 млн руб.

Следователи установили, что участники преступной группы изготавливали не предусмотренные законом пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди лиц, осуществляющих грузоперевозки в регионе. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.

Ранее по теме: Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных