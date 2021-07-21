Начальник ГИБДД Ставрополья арестован на два месяца
Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова по делу о взятках на 19 млн руб., сообщает «РИА Новости».
«Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказали агентству в Ставропольском краевом суде.
Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что начальник управления ГИБДД Ставропольского края и ряд его подчиненных задержаны по делу об организации преступного сообщества. Позднее в СК РФ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении членов преступной группы, руководителем которой был Сафронов. Им инкриминируется получение взяток на 19 млн руб.
Следователи установили, что участники преступной группы изготавливали не предусмотренные законом пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди лиц, осуществляющих грузоперевозки в регионе. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.