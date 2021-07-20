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Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

Ведомости

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафронов и ряд его подчиненных задержаны по делу об организации преступного сообщества, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников», — написал Хинштейн. По его словам, задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др.

«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», — отметил Хинштейн.

Позднее в СК РФ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении членов преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Им инкриминируется получение взятки в размере 19 млн руб.

Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники преступной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории региона. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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