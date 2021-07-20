Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники преступной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории региона. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.