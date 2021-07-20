Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью
Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафронов и ряд его подчиненных задержаны по делу об организации преступного сообщества, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым — более 35 сотрудников», — написал Хинштейн. По его словам, задержанным инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления полномочиями и др.
«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком», — отметил Хинштейн.
Позднее в СК РФ сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении членов преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Им инкриминируется получение взятки в размере 19 млн руб.
Следователи установили, что на протяжении нескольких лет участники преступной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории региона. Эти пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.