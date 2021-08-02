Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Вчера президент Армении Армен Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром на новый срок. Пашинян ушел в отставку в апреле этого года, сохранив пост как временно исполняющий обязанности премьер-министра до проведения внеочередных парламентских выборов. Он принял это решение на фоне продолжавшегося с ноября 2020 г. политического кризиса в Армении.