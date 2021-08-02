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Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на пост премьер-министра Армении.

«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня и пожелал Пашиняну успехов на посту премьера.

Вчера президент Армении Армен Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром на новый срок. Пашинян ушел в отставку в апреле этого года, сохранив пост как временно исполняющий обязанности премьер-министра до проведения внеочередных парламентских выборов. Он принял это решение на фоне продолжавшегося с ноября 2020 г. политического кризиса в Армении.

Ранее по теме: Пашиняна назначили премьером Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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