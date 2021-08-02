Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на пост премьер-министра Армении.
«Рассчитываю, что деятельность возглавляемого вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня и пожелал Пашиняну успехов на посту премьера.
Вчера президент Армении Армен Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром на новый срок. Пашинян ушел в отставку в апреле этого года, сохранив пост как временно исполняющий обязанности премьер-министра до проведения внеочередных парламентских выборов. Он принял это решение на фоне продолжавшегося с ноября 2020 г. политического кризиса в Армении.