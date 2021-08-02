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Пашиняна назначили премьером Армении

Ведомости

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны Никола Пашиняна на новый срок, соответствующий указ опубликован на президентском сайте. Ранее Пашинян на фоне политического кризиса ушел в отставку и был временно исполняющим обязанности главы государства.

«На основе статьи 149 Конституции Армении назначить Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в указе президента Саркисяна. Ранее сегодня Пашинян был выдвинут на этот пост собственной фракцией «Гражданский договор».

В конце июня партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент страны, набрав 53,91% голосов избирателей. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,09%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,22% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%. 

Пашинян ушел в отставку в апреле этого года, сохранив пост как временно исполняющий обязанности главы государства до проведения внеочередных парламентских выборов. Он принял это решение на фоне продолжавшегося с ноября 2020 г. политического кризиса в Армении. После победы «Гражданского договора» Пашинян заявил об окончании кризиса и назвал итоги голосования «стальной революцией», которую армянский народ осуществил через три года после «бархатной», приведшей Пашиняна к власти.

Ранее по теме: ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных