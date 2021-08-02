Пашиняна назначили премьером Армении

Пашинян ушел в отставку в апреле этого года, сохранив пост как временно исполняющий обязанности главы государства до проведения внеочередных парламентских выборов. Он принял это решение на фоне продолжавшегося с ноября 2020 г. политического кризиса в Армении. После победы «Гражданского договора» Пашинян заявил об окончании кризиса и назвал итоги голосования «стальной революцией», которую армянский народ осуществил через три года после «бархатной», приведшей Пашиняна к власти.