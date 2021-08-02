Пашиняна назначили премьером Армении
Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны Никола Пашиняна на новый срок, соответствующий указ опубликован на президентском сайте. Ранее Пашинян на фоне политического кризиса ушел в отставку и был временно исполняющим обязанности главы государства.
«На основе статьи 149 Конституции Армении назначить Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в указе президента Саркисяна. Ранее сегодня Пашинян был выдвинут на этот пост собственной фракцией «Гражданский договор».
В конце июня партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент страны, набрав 53,91% голосов избирателей. Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,09%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,22% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%.
Пашинян ушел в отставку в апреле этого года, сохранив пост как временно исполняющий обязанности главы государства до проведения внеочередных парламентских выборов. Он принял это решение на фоне продолжавшегося с ноября 2020 г. политического кризиса в Армении. После победы «Гражданского договора» Пашинян заявил об окончании кризиса и назвал итоги голосования «стальной революцией», которую армянский народ осуществил через три года после «бархатной», приведшей Пашиняна к власти.