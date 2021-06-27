ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов
Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент страны, набрав 53,91% голосов избирателей, следует из данных ЦИК, передает «Sputnik Армения».
Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,09%. Блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна набрал 5,22% и занял третье место. Однако для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть отметку в 7%.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Кроме того, Путин и Пашинян подчеркнули важность реализации договоренностей по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.
После оглашения предварительных итогов выборов Пашинян заявил, что народ Армении провел «стальную» революцию, которую осуществили через три года после «бархатной», а с внеочередными выборами закончился политический кризис в стране, начавшийся в ноябре 2020 г. после окончания второй войны в Нагорном Карабахе.