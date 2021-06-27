ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Кроме того, Путин и Пашинян подчеркнули важность реализации договоренностей по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.