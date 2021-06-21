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Никол Пашинян продолжит руководить Арменией

Проигрыш войны не помешал ему победить на выборах
Глеб Мишутин
За Пашиняна проголосовало около четверти всего населения Армении /Sergei Grits / AP

Партия «Гражданский договор» во главе с исполняющим обязанности премьера Николом Пашиняном победила на прошедших 20 июня досрочных парламентских выборах в Армении с результатом 53,92% голосов. Ее ближайшие конкуренты, блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» еще одного экс-президента, Сержа Саргсяна, набрали 21,04 и 5,23% избирателей, но установленный для блоков барьер в 7% Саргсяну пройти не удалось.

Как заявил Пашинян, победа «Гражданского договора» восстановит общественную и национальную консолидацию. «Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз «стальную», вместо «бархатной», – заявил Пашинян на трансляции в Facebook. Также Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную ими армянскому народу. Самого Пашиняна с победой на выборах поздравил председатель Евросовета Шарль Мишель и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных