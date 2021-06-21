Никол Пашинян продолжит руководить Арменией

Никол Пашинян продолжит руководить АрмениейПроигрыш войны не помешал ему победить на выборах
Партия «Гражданский договор» во главе с исполняющим обязанности премьера Николом Пашиняном победила на прошедших 20 июня досрочных парламентских выборах в Армении с результатом 53,92% голосов. Ее ближайшие конкуренты, блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна и блок «Честь имею» еще одного экс-президента, Сержа Саргсяна, набрали 21,04 и 5,23% избирателей, но установленный для блоков барьер в 7% Саргсяну пройти не удалось.
Как заявил Пашинян, победа «Гражданского договора» восстановит общественную и национальную консолидацию. «Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз «стальную», вместо «бархатной», – заявил Пашинян на трансляции в Facebook. Также Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную ими армянскому народу. Самого Пашиняна с победой на выборах поздравил председатель Евросовета Шарль Мишель и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.