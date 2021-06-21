Никол Пашинян продолжит руководить Арменией

Как заявил Пашинян, победа «Гражданского договора» восстановит общественную и национальную консолидацию. «Народ Армении за три года осуществил вторую революцию. На этот раз «стальную», вместо «бархатной», – заявил Пашинян на трансляции в Facebook. Также Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку, оказанную ими армянскому народу. Самого Пашиняна с победой на выборах поздравил председатель Евросовета Шарль Мишель и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.