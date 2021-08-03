Россия вышлет дипломата Эстонии
Россия объявила персоной «нон грата» сотрудника посольства Эстонии в Москве, он должен в недельный срок покинуть российскую территорию, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В российском дипведомстве пояснили, что это действие является ответом на высылку российского дипломата из Эстонии, что, в свою очередь, стало ответом Таллина на высылку эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте по обвинению в шпионаже в июле.
«Посол Эстонии в России М.Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности «persona non grata» объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД.
7 июля МИД России объявил персоной нон грата и выслал из страны консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Накануне тот был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.
15 июля Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении персоной нон грата одного из российских дипломатов. Вскоре он был выслан с эстонской территории.