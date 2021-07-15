Эстония объявила о высылке российского дипломата

7 июля МИД России объявил персоной нон грата и выслал из страны консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Накануне тот был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.