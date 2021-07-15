Эстония объявила о высылке российского дипломата
Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало российского посла Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении персоной нон грата одного из российских дипломатов — он будет выслан из страны, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«Этот шаг был сделан в соответствии с международными дипломатическими нормами и принципом взаимности в ответ на высылку эстонского консула из России», — сказано в заявлении.
МИД Эстонии выразил надежду, что этот эпизод не навредит отношениям между странами. Там подчеркнули, что Таллин по-прежнему заинтересован в добрососедских и конструктивных отношениях с Москвой.
Также в ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что «Россия заняла недружественную линию в своих отношениях с Европейским союзом и его государствами-членами».
7 июля МИД России объявил персоной нон грата и выслал из страны консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Накануне тот был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.
В Таллине действия ФСБ назвали «незаконными и провокационными». Там потребовали от Москвы объяснений в связи с инцидентом.