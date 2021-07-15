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Эстония объявила о высылке российского дипломата

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вызвало российского посла Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении персоной нон грата одного из российских дипломатов — он будет выслан из страны, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«Этот шаг был сделан в соответствии с международными дипломатическими нормами и принципом взаимности в ответ на высылку эстонского консула из России», — сказано в заявлении.

МИД Эстонии выразил надежду, что этот эпизод не навредит отношениям между странами. Там подчеркнули, что Таллин по-прежнему заинтересован в добрососедских и конструктивных отношениях с Москвой.

Также в ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что «Россия заняла недружественную линию в своих отношениях с Европейским союзом и его государствами-членами».

7 июля МИД России объявил персоной нон грата и выслал из страны консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Накануне тот был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.

В Таллине действия ФСБ назвали «незаконными и провокационными». Там потребовали от Москвы объяснений в связи с инцидентом.

Ранее по теме: Задержанного в Санкт-Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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