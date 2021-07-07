Задержанного в Санкт-Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата

«7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России У. Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте», — сказано в заявлении.