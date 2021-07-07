Задержанного в Санкт-Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата
Министерство иностранных дел (МИД) России объявило консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, в связи с чем он должен в течение 48 часов покинуть страну, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России У. Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте», — сказано в заявлении.
Вчера Лятте был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.
В ответ на это эстонский МИД назвал действия ФСБ «незаконными и провокационными». В Таллине потребовали от Москвы объяснений инцидента.
Комментируя заявления Эстонии, Захарова указала на недопустимость попыток «изобразить ситуацию в ложном свете». Позицию республики в российском МИДе назвали «крайне циничной» из-за наличия «неопровержимых доказательств» противозаконной деятельности Лятте.