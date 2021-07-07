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Задержанного в Санкт-Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) России объявило консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, в связи с чем он должен в течение 48 часов покинуть страну, говорится в комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России У. Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте», — сказано в заявлении.

Вчера Лятте был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.

В ответ на это эстонский МИД назвал действия ФСБ «незаконными и провокационными». В Таллине потребовали от Москвы объяснений инцидента.

Комментируя заявления Эстонии, Захарова указала на недопустимость попыток «изобразить ситуацию в ложном свете». Позицию республики в российском МИДе назвали «крайне циничной» из-за наличия «неопровержимых доказательств» противозаконной деятельности Лятте.

Ранее по теме: Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии при передаче «закрытых» материалов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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