Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии при передаче «закрытых» материалов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте при получении им материалов «закрытого характера» от россиянина, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербурге Март Лятте», — указано в заявлении спецслужбы.
В ФСБ отметили, что подобные действия несут «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместимы со статусом дипломата. В связи с этим к Лятте примут меры в соответствии с нормами международного права.
Лятте является одним из трех консулов Эстонии в дипмиссии страны в Санкт-Петербурге. Помимо него там также служат генеральный консул Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм и двое его старших советников и консулов.