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Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии при передаче «закрытых» материалов

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте при получении им материалов «закрытого характера» от россиянина, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербурге Март Лятте», — указано в заявлении спецслужбы.

В ФСБ отметили, что подобные действия несут «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместимы со статусом дипломата. В связи с этим к Лятте примут меры в соответствии с нормами международного права.

Лятте является одним из трех консулов Эстонии в дипмиссии страны в Санкт-Петербурге. Помимо него там также служат генеральный консул Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм и двое его старших советников и консулов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных