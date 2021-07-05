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Кандидат в президенты Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России

Ведомости

Утвержденный кандидатом в президенты от Эстонской консервативной народной партии Хенн Пыллуаас заявил, что нет необходимости в ратификации договора о границе с Россией, передает ERR.

«Нет необходимости и причин для легализации преступной оккупации Печор и окрестностей Нарвы», — сказал Пыллуасс. По его словам, согласно международному праву Тартуский мир, который был заключен 101 год назад, действует сегодня, как и граница между странами, которая в нем определена.

Тартуский мирный договор был заключен Эстонией и Советской Россией в 1920 г. Согласно документу, Эстония получила часть Псковской губернии, которая сейчас является Печорским районом Псковской области, и территории на правом берегу Нарвы, которые сейчас являются частью Ленинградской области. В 1944 г. эти территории вернулись к РСФСР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных