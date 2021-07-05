Кандидат в президенты Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России
Утвержденный кандидатом в президенты от Эстонской консервативной народной партии Хенн Пыллуаас заявил, что нет необходимости в ратификации договора о границе с Россией, передает ERR.
«Нет необходимости и причин для легализации преступной оккупации Печор и окрестностей Нарвы», — сказал Пыллуасс. По его словам, согласно международному праву Тартуский мир, который был заключен 101 год назад, действует сегодня, как и граница между странами, которая в нем определена.
Тартуский мирный договор был заключен Эстонией и Советской Россией в 1920 г. Согласно документу, Эстония получила часть Псковской губернии, которая сейчас является Печорским районом Псковской области, и территории на правом берегу Нарвы, которые сейчас являются частью Ленинградской области. В 1944 г. эти территории вернулись к РСФСР.