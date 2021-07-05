Кандидат в президенты Эстонии напомнил о территориальных претензиях к России

«Нет необходимости и причин для легализации преступной оккупации Печор и окрестностей Нарвы», — сказал Пыллуасс. По его словам, согласно международному праву Тартуский мир, который был заключен 101 год назад, действует сегодня, как и граница между странами, которая в нем определена.