В Эстонии назвали «провокацией» задержание консула в Петербурге

«С точки зрения Эстонии подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом. Это для нас еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями», — добавил он.