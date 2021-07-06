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В Эстонии назвали «провокацией» задержание консула в Петербурге

Ведомости

Задержание сотрудниками ФСБ эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте является «провокацией», сообщил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик, слова которого передает портал ERR.

Ранее в ФСБ сообщили, что консула Эстонии задержали при получении им материалов «закрытого характера» от россиянина.

«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам — членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями», — сказал Леммик.

По его словам, Лятте был задержан сотрудниками ФСБ через полтора часа после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете.

«С точки зрения Эстонии подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом. Это для нас еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями», — добавил он.

В ФСБ ранее отметили, что Лятте был задержан с поличным. Подобные действия несут «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместимы со статусом дипломата. В связи с этим к Лятте примут меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее по теме: Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии при передаче «закрытых» материалов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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