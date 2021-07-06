В Эстонии назвали «провокацией» задержание консула в Петербурге
Задержание сотрудниками ФСБ эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте является «провокацией», сообщил руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик, слова которого передает портал ERR.
Ранее в ФСБ сообщили, что консула Эстонии задержали при получении им материалов «закрытого характера» от россиянина.
«Наша реакция заключается в том, что мы осуждаем действия России. Это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам — членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом. В интересах Эстонии иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями», — сказал Леммик.
По его словам, Лятте был задержан сотрудниками ФСБ через полтора часа после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете.
«С точки зрения Эстонии подобный инцидент показывает, что Россия выбрала путь конфронтации вместо того, чтобы быть конструктивной и настроенной на изменение негативных тенденций в отношениях с Европейским союзом. Это для нас еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями», — добавил он.
В ФСБ ранее отметили, что Лятте был задержан с поличным. Подобные действия несут «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместимы со статусом дипломата. В связи с этим к Лятте примут меры в соответствии с нормами международного права.