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Эстония потребовала у России разъяснений по задержанию консула в Петербурге

Ведомости

Эстония требует у России разъяснений по поводу задержания в Санкт-Петербурге консула страны Марта Лятте, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, слова которой передает портал ERR.

Ранее в ФСБ сообщили, что консула Эстонии задержали при получении им материалов «закрытого характера» от россиянина.

«Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул ЭР в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения. Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося», — сказала она. По ее словам, Лятте «выполнял повседневную работу дипломата», а предъявленные обвинения в эстонском МИДе считают безосновательными.

В ФСБ ранее отметили, что Лятте был задержан с поличным. Подобные действия — получение от российского гражданина материалов закрытого характера — несут «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместимы со статусом дипломата, заявили в ведомстве. В связи с этим к Лятте примут меры в соответствии с нормами международного права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных