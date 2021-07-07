Эстония потребовала у России разъяснений по задержанию консула в Петербурге
Эстония требует у России разъяснений по поводу задержания в Санкт-Петербурге консула страны Марта Лятте, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, слова которой передает портал ERR.
Ранее в ФСБ сообщили, что консула Эстонии задержали при получении им материалов «закрытого характера» от россиянина.
«Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул ЭР в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения. Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося», — сказала она. По ее словам, Лятте «выполнял повседневную работу дипломата», а предъявленные обвинения в эстонском МИДе считают безосновательными.
В ФСБ ранее отметили, что Лятте был задержан с поличным. Подобные действия — получение от российского гражданина материалов закрытого характера — несут «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместимы со статусом дипломата, заявили в ведомстве. В связи с этим к Лятте примут меры в соответствии с нормами международного права.