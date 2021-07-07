Эстония потребовала у России разъяснений по задержанию консула в Петербурге

«Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул ЭР в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения. Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося», — сказала она. По ее словам, Лятте «выполнял повседневную работу дипломата», а предъявленные обвинения в эстонском МИДе считают безосновательными.