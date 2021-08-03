МИД России заявил о стремлении «Талибана» к мирному урегулированию в Афганистане
Две трети руководителей движения «Талибан» (запрещено в России) настроены на мирное урегулирование в Афганистане, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«По нашим оценкам, примерно две трети состава этого движения, включая высшее руководство, настроены на политическое решение афганского кризиса», — сказал Кабулов в рамках круглого стола Фонда Горчакова. По его словам, только треть движения настроена радикально, это преимущественно молодежь, выросшая в лагерях беженцев.
Российский дипломат также добавил, что заявление о связи талибов с запрещенной в России террористической группировкой «Аль Каида» являются «домыслами», попыткой объяснить, «почему 300 000-ная афганская армия сдает позиции 75 000 талибов», в то время как сама «Аль Каида» малочисленна и не участвует в боях в Афганистане.
8 июля в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса движения «Талибан». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил, что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».
Военно-политическая ситуация в Афганистане стремительно ухудшается с мая, когда по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября — 20-летней годовщине начала операции США.
За последние три месяца поддерживаемое Вашингтоном афганское правительство потеряло контроль над значительной территорией, удерживая позиции только в крупных городах и центрах провинций, а также почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям самих талибов, они контролируют 90% границы. Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости.