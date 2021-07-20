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В МИД РФ заявили о желании талибов найти политический компромисс

Ведомости

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» готово к поиску политического компромисса по ситуации в Афганистане, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

«Действительно, талибы тоже изменились вместе с этим миром. За 20 с лишним лет основная часть руководства, конечно, наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика», — заявил Кабулов. При этом он подчеркнул, что речь идет о старших поколениях движения.

«Я чувствую, вижу не только по словам, но и по намерениям, которые выражаются в разных формах, что они готовы к политическому компромиссу, но, с их точки зрения, политический компромисс должен быть достойно преподнесен», — отметил он.

Кабулов подчеркнул: в движении «Талибан» появляются более молодые поколения «пассионарных бойцов, у которых большой запал» и которые еще не жили в неоккупированном Афганистане. Такие представители террористической организации убеждены, что воют за освобождение Афганистана от иностранцев, сказал спецпредставитель российского президента.

8 июля в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса движения «Талибан». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил, что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных