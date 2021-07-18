Захарова объяснила контакты Москвы с талибами

Он отметил, что Россия несколько лет назад предупреждала, что на фоне вывода войск США из Афганистана ситуация в стране ухудшится. Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами, добавил Кабулов. Если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами семь лет назад, сейчас вести с ними диалог было бы сложно.