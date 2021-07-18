Захарова объяснила контакты Москвы с талибами
Россия контактирует с талибами (запрещены в России), поскольку их движение заявлено как участник межафганских переговоров в резолюции Совета Безопасности ООН, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Да, действительно, движение "Талибан" запрещено как организация в нашей стране... Есть еще один нюанс — движение талибов является частью межафганского диалога, того самого диалога, который Совбез призвал все страны поощрять... Мы исполняем резолюцию Совбеза. Мы ее поддержали как страна, мы ее реализуем на практике. В этом нет никакого противоречия», — рассказала она (цитата по «РИА Новости»).
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщал, что Москва контактирует с талибами, чтобы доносить до них свою позицию по обстановке в регионе.
Он отметил, что Россия несколько лет назад предупреждала, что на фоне вывода войск США из Афганистана ситуация в стране ухудшится. Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами, добавил Кабулов. Если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами семь лет назад, сейчас вести с ними диалог было бы сложно.
8 июля в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса запрещенного в России террористического движения «Талибан». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил, что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».