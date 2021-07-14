В МИДе пояснили контакты Москвы с талибами
Москва контактирует с талибами (запрещены в России), чтобы доносить до них свою позицию по обстановке в регионе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.
Он отметил, что Россия несколько лет назад предупреждала, что на фоне вывода войск США из Афганистана ситуация в стране ухудшится. Москва семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами, добавил Кабулов. Если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами семь лет назад, сейчас вести с ними диалог было бы сложно.
«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — подчеркнул Кабулов.
8 июля в Москву на переговоры прибыла делегация катарского офиса запрещенного в России террористического движения «Талибан». Ее возглавил шейх Шахабуддин Делавар. Представительство талибов в Катаре несколько лет было площадкой для проведения переговоров между группировкой, США и властями Афганистана. Официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Мухаммед Наим заявил, что движение готово вести переговоры с другими странами и обсуждать вопросы, вызывающие у них беспокойство. Кроме того, он подчеркнул, что целью талибов не является господство над всем Афганистаном, «Талибан» не собирается посягать на суверенитет соседних стран и хочет построить «свободную исламскую государственную систему».