Высланный консул Эстонии пытался получить доступ к планам России в Арктике
Консул Эстонии Март Лятте, задержанный при получении материалов закрытого характера, хотел получить от гражданина России сведения о планах РФ в Арктике, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). ФСБ также обнародовала видео задержания Лятте.
7 июля МИД России объявил Лятте персоной нон грата и выслал его из страны. Накануне тот был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.
3 августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. В МИД РФ объяснили, что это действие является ответом на высылку российского дипломата из Эстонии, что, в свою очередь, стало ответом Таллина на высылку Лятте.