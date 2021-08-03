Высланный консул Эстонии пытался получить доступ к планам России в Арктике

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). ФСБ также обнародовала видео задержания Лятте.