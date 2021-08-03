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Высланный консул Эстонии пытался получить доступ к планам России в Арктике

Ведомости

Консул Эстонии Март Лятте, задержанный при получении материалов закрытого характера, хотел получить от гражданина России сведения о планах РФ в Арктике, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС). ФСБ также обнародовала видео задержания Лятте.

7 июля МИД России объявил Лятте персоной нон грата и выслал его из страны. Накануне тот был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.

3 августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. В МИД РФ объяснили, что это действие является ответом на высылку российского дипломата из Эстонии, что, в свою очередь, стало ответом Таллина на высылку Лятте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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