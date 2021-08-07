CNN: США объявят о новых санкциях против Белоруссии 9 августа
Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Белоруссии 9 августа, ровно спустя год после проведения президентских выборов в республике, сообщил CNN.
Как отмечает телеканал, на данный момент нет информации о деталях новых ограничений. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после встречи с Байденом в конце июля сообщала, что передала американской стороне список компаний, против которых, по ее мнению, стоит ввести строгие, а не «символические» санкции.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе 2020 г. На них она набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.
С 3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно».