CNN: США объявят о новых санкциях против Белоруссии 9 августа

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе 2020 г. На них она набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.