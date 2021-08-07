Ирак приостановил пассажирские рейсы в Белоруссию
Управление гражданской авиации Ирака приостановило все пассажирские рейсы в Белоруссию, сообщается на странице ведомства в Facebook.
«На основании постановлений правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Белоруссия) "Иракских авиалиний" и всех других национальных перевозчиков до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Литвы, пострадавшей от резкого наплыва нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, Габриэлюс Ландсбергис сообщил в Twitter, что приветствует решение Ирака отказаться от пассажирского авиасообщения с Белоруссией.
«Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся незаконной доставкой людей в ЕС. Я ожидаю, что другие авиакомпании приостановят полеты в Белоруссию», — заявил он.
С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли более 4000 мигрантов — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян, однако российский МИД опроверг эти сведения. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Вильнюс объявил о начале строительства усиленной колючей проволокой четырехметровой стены на белорусско-литовской границе длиной более 500 км, чтобы остановить поток нелегалов.