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Ирак приостановил пассажирские рейсы в Белоруссию

Ведомости

Управление гражданской авиации Ирака приостановило все пассажирские рейсы в Белоруссию, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«На основании постановлений правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Белоруссия) "Иракских авиалиний" и всех других национальных перевозчиков до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Литвы, пострадавшей от резкого наплыва нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии, Габриэлюс Ландсбергис сообщил в Twitter, что приветствует решение Ирака отказаться от пассажирского авиасообщения с Белоруссией.

«Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети, занимающиеся незаконной доставкой людей в ЕС. Я ожидаю, что другие авиакомпании приостановят полеты в Белоруссию», — заявил он.

С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли более 4000 мигрантов — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян, однако российский МИД опроверг эти сведения. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Вильнюс объявил о начале строительства усиленной колючей проволокой четырехметровой стены на белорусско-литовской границе длиной более 500 км, чтобы остановить поток нелегалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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