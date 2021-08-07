В Литве выплатят по 300 евро нелегальным мигрантам, готовым вернуться на родину
Власти Литвы готовы выплатить мотивационную выплату в 300 евро нелегальным мигрантам, которые проникли на территорию страны через Белоруссию из Азии и Африки и готовы вернуться на родину. Об этом заявила директор департамента миграции при МВД Эвелина Гудзинскайте в эфире радио LTR.
«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», — сказала она (цитата по ТАСС).
Получить выплату можно будет только единожды, подчеркнула чиновник.
С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли более 4000 мигрантов — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян, однако российский МИД опроверг эти сведения. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Вильнюс объявил о начале строительства усиленной колючей проволокой четырехметровой стены на белорусско-литовской границе длиной более 500 км, чтобы остановить поток нелегалов.
Евросоюз, включая и литовские власти, не признает результаты белорусских выборов августа 2020 г., он ввел против белорусских властей экономические и персональные санкции. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.