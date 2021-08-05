Лукашенко приказал закрыть «каждый метр границы» Белоруссии с юга и с запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал закрыть «каждый метр» границы страны с запада и с юга из-за ситуации с выдворением мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз. Об этом белорусский лидер заявил на совещании с главами силовых ведомств, передает «БелТА».
«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы», — сказал Лукашенко. Он объяснил свое распоряжение возможностью того, что сопределные страны (за исключением России), в которые со стороны Белоруссии стремятся нелегальные мигранты, могут начать массово их выдворять обратно.
По его словам, властям республики стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории. «Не дай Бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты», — отметил Лукашенко. При этом белорусский президент подчеркнул, что литовские власти в курсе последствий подобных решений. «Мы их предупредили, а они пусть думают», — заключил он.
С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли более 4000 мигрантов — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян, однако российский МИД опроверг эти сведения. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Вильнюс объявил о начале строительства усиленной колючей проволокой четырехметровой стены на белорусско-литовской границе длиной более 500 км, чтобы остановить поток нелегалов.
Евросоюз, включая и литовские власти, не признает результаты белорусских выборов августа 2020 г., он ввел против белорусских властей экономические и персональные санкции. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.