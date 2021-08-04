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Посольство РФ в Литве прокомментировало сообщения о россиянах среди нелегалов

Ведомости

МИД Литвы не предоставил документальных подтверждений своих заявлений о том, что среди нелегалов, прибывших в страну из Белоруссии, есть россияне, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Вильнюсе.

«В ходе недавней беседы в МИД Литвы заместитель министра Адоменас сообщил о том, что среди находящихся в стране мигрантов есть предположительно и российские граждане, в связи с чем могут возникнуть вопросы по их возвращению. Документальных подтверждений о наличии у указанных лиц российского гражданства представлено не было», — рассказали в посольстве.

Дипломаты уточнили, что это предусмотрено соглашением о реадмиссии между Россией и ЕС и исполнительным протоколом между Россией и Литвой о порядке реализации документа. В посольстве добавили, что не получали запросов от российских граждан о помощи.

Власти Литвы в последнее время сообщают о росте числа нелегальных мигрантов, задерживаемых на границе с Белоруссией. 2 июля в стране была объявлена экстремальная ситуация в связи с наплывом нелегалов. По последним данным, с начала года на границе Литвы и Белоруссии были задержаны более 4000 нелегальных мигрантов.

Ранее по теме: МИД Литвы заявил о наличии россиян среди поступающих из Белоруссии мигрантов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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