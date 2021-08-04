Посольство РФ в Литве прокомментировало сообщения о россиянах среди нелегалов

«В ходе недавней беседы в МИД Литвы заместитель министра Адоменас сообщил о том, что среди находящихся в стране мигрантов есть предположительно и российские граждане, в связи с чем могут возникнуть вопросы по их возвращению. Документальных подтверждений о наличии у указанных лиц российского гражданства представлено не было», — рассказали в посольстве.