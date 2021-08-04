Посольство РФ в Литве прокомментировало сообщения о россиянах среди нелегалов
МИД Литвы не предоставил документальных подтверждений своих заявлений о том, что среди нелегалов, прибывших в страну из Белоруссии, есть россияне, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Вильнюсе.
«В ходе недавней беседы в МИД Литвы заместитель министра Адоменас сообщил о том, что среди находящихся в стране мигрантов есть предположительно и российские граждане, в связи с чем могут возникнуть вопросы по их возвращению. Документальных подтверждений о наличии у указанных лиц российского гражданства представлено не было», — рассказали в посольстве.
Дипломаты уточнили, что это предусмотрено соглашением о реадмиссии между Россией и ЕС и исполнительным протоколом между Россией и Литвой о порядке реализации документа. В посольстве добавили, что не получали запросов от российских граждан о помощи.
Власти Литвы в последнее время сообщают о росте числа нелегальных мигрантов, задерживаемых на границе с Белоруссией. 2 июля в стране была объявлена экстремальная ситуация в связи с наплывом нелегалов. По последним данным, с начала года на границе Литвы и Белоруссии были задержаны более 4000 нелегальных мигрантов.