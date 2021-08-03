МИД Литвы заявил о наличии россиян среди поступающих из Белоруссии мигрантов

По его словам, Вильнюс ведет диалог с Москвой о возвращении россиян. «У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегалов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — цитирует ТАСС замминистра.