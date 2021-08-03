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МИД Литвы заявил о наличии россиян среди поступающих из Белоруссии мигрантов

Ведомости

Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне, заявил замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Вильнюс ведет диалог с Москвой о возвращении россиян. «У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегалов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — цитирует ТАСС замминистра.

Адоменас отметил, что переговорный процесс по возвращению мигрантов займет разное время, срок будет зависеть от гражданства и законной базы страны.

Ранее сотрудникам пограничной службы Литвы разрешили применять силу в отношении нелегальных мигрантов, поступающих со стороны Белоруссии. С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли 4026 мигрантов — более чем в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. 

Литва заявляла, что планирует построить на границе с Белоруссией четырехметровую стену с колючей проволокой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По предварительным подсчетам, предполагаемое инженерное сооружение обойдется в 152,5 млн евро. Строительные работы могут продолжаться от одного до двух лет.

Ранее по теме: Пограничникам Литвы разрешили разворачивать мигрантов со стороны Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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