МИД Литвы заявил о наличии россиян среди поступающих из Белоруссии мигрантов
Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне, заявил замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
По его словам, Вильнюс ведет диалог с Москвой о возвращении россиян. «У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегалов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — цитирует ТАСС замминистра.
Адоменас отметил, что переговорный процесс по возвращению мигрантов займет разное время, срок будет зависеть от гражданства и законной базы страны.
Ранее сотрудникам пограничной службы Литвы разрешили применять силу в отношении нелегальных мигрантов, поступающих со стороны Белоруссии. С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли 4026 мигрантов — более чем в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.
Литва заявляла, что планирует построить на границе с Белоруссией четырехметровую стену с колючей проволокой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По предварительным подсчетам, предполагаемое инженерное сооружение обойдется в 152,5 млн евро. Строительные работы могут продолжаться от одного до двух лет.