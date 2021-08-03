Пограничникам Литвы разрешили разворачивать мигрантов со стороны Белоруссии
Сотрудникам пограничной службы Литвы разрешили применять силу в отношении нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Соответствующее решение главы литовского МВД Агне Билотайте вступило в силу сегодня, 3 августа, передает LRT.
Согласно приказу Билотайте, нелегальных мигрантов, направляющихся в Литву, пограничники должны разворачивать и направлять в пограничные пункты пропуска или дипломатические миссии. «Более 100 таких нелегальных мигрантов не были допущены на территорию Литовской Республики», — сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, комментируя выполнение приказа главы МВД. Позже Любаевас уточнил, что было задержано 180 нарушителей. Их гражданство он не назвал.
Любаевас заверил, что пограничники оценивают каждый конкретный случай, когда мигранты пытаются проникнуть на территорию Литвы, следуя инструкциям. «Однако на данный момент я не стал и не мог комментировать тактические решения», — сказал глава СОГГЛ Литвы.
«Я верю, что наши официальные лица смогут выявить тех нелегальных мигрантов, которые попытаются повторно въехать, и к ним будут применяться те же меры, что и раньше», - заключил Любаевас.
Ранее замначальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис заявил, что Литва построит на границе с Белоруссией четырехметровую стену с колючей проволокой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Отмечается, что общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. По предварительным подсчетам, предполагаемое инженерное сооружение обойдется в 152,5 млн евро. Строительные работы могут продолжаться от одного до двух лет.
С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли 4026 мигрантов — более чем в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Евросоюз, включая и литовские власти, не признает результаты белорусских выборов августа 2020 г., он ввел против белорусских властей экономические и персональные санкции. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.