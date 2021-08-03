Пограничникам Литвы разрешили разворачивать мигрантов со стороны Белоруссии

С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли 4026 мигрантов — более чем в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Евросоюз, включая и литовские власти, не признает результаты белорусских выборов августа 2020 г., он ввел против белорусских властей экономические и персональные санкции. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.