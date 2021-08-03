Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Пограничникам Литвы разрешили разворачивать мигрантов со стороны Белоруссии

Ведомости

Сотрудникам пограничной службы Литвы разрешили применять силу в отношении нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Соответствующее решение главы литовского МВД Агне Билотайте вступило в силу сегодня, 3 августа, передает LRT.

Согласно приказу Билотайте, нелегальных мигрантов, направляющихся в Литву, пограничники должны разворачивать и направлять в пограничные пункты пропуска или дипломатические миссии. «Более 100 таких нелегальных мигрантов не были допущены на территорию Литовской Республики», — сообщил глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, комментируя выполнение приказа главы МВД. Позже Любаевас уточнил, что было задержано 180 нарушителей. Их гражданство он не назвал.

Любаевас заверил, что пограничники оценивают каждый конкретный случай, когда мигранты пытаются проникнуть на территорию Литвы, следуя инструкциям. «Однако на данный момент я не стал и не мог комментировать тактические решения», — сказал глава СОГГЛ Литвы.

«Я верю, что наши официальные лица смогут выявить тех нелегальных мигрантов, которые попытаются повторно въехать, и к ним будут применяться те же меры, что и раньше», - заключил Любаевас.

Ранее замначальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис заявил, что Литва построит на границе с Белоруссией четырехметровую стену с колючей проволокой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Отмечается, что общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. По предварительным подсчетам, предполагаемое инженерное сооружение обойдется в 152,5 млн евро. Строительные работы могут продолжаться от одного до двух лет.

С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли 4026 мигрантов — более чем в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Евросоюз, включая и литовские власти, не признает результаты белорусских выборов августа 2020 г., он ввел против белорусских властей экономические и персональные санкции. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.

Ранее по теме: Литва построит на границе с Белоруссией четырехметровую стену с проволокой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных