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Литва построит на границе с Белоруссией четырехметровую стену с проволокой

Ведомости

Границу Литвы с Белоруссией, которая также является внешней границей Евросоюза, защитят стеной высотой четыре метра с колючей проволокой, сообщил замначальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис.

«Участок границы протяженностью 508 км планируется закрыть четырехметровой стеной из металлической сварной стержневой сетки, поверху которой будет натянута концертина», — цитирует ТАСС Мачайтиса.

Отмечается, что общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. По предварительным подсчетам, предполагаемое инженерное сооружение обойдется в €152,5 млн. Строительные работы могут продолжаться от одного до двух лет.

Как отмечает агентство, на литовско-белорусской границе с начала года задержаны 3 832 нелегала из Азии и Африки, что почти в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.

12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.

Ранее по теме: ЕС объявил о начале срочной операции на границе Литвы с Белоруссией из-за мигрантов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных