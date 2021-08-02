Литва построит на границе с Белоруссией четырехметровую стену с проволокой
Границу Литвы с Белоруссией, которая также является внешней границей Евросоюза, защитят стеной высотой четыре метра с колючей проволокой, сообщил замначальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис.
«Участок границы протяженностью 508 км планируется закрыть четырехметровой стеной из металлической сварной стержневой сетки, поверху которой будет натянута концертина», — цитирует ТАСС Мачайтиса.
Отмечается, что общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. По предварительным подсчетам, предполагаемое инженерное сооружение обойдется в €152,5 млн. Строительные работы могут продолжаться от одного до двух лет.
Как отмечает агентство, на литовско-белорусской границе с начала года задержаны 3 832 нелегала из Азии и Африки, что почти в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.
12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у страны нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток.