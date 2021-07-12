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ЕС объявил о начале срочной операции на границе Литвы с Белоруссией из-за мигрантов

Ведомости

Европейское пограничное агентство (Frontex) решило начать срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии, из которой наблюдается рост притока нелегальных мигрантов.

«Исполнительный директор Frontex согласился начать оперативную пограничную операцию на границе Литвы с Белоруссией, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением», — говорится в сообщении Frontex. Там пояснили, что операция начата после официального запроса Вильнюса в агентство. Уже 1 июля Frontex отправил в Литву первых своих офицеров и технику.

«Мы усилим нашу помощь и отправим дополнительных пограничников, патрульные машины и специальных офицеров для проведения собеседований с мигрантами для сбора информации о вовлеченных преступных сетях. Это солидарность ЕС в действии», — цитирует пресс-служба Frontex своего руководителя Фабриса Леггери. Агентство в ближайшие дни полноценно развернет своих сотрудников в составе Постоянного корпуса европейской пограничной и береговой охраны на литовско-белорусской границе. Их число пока не уточняется.

Ранее власти Литвы начали строительство 550-километрового забора на границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. К началу июля на литовско-белорусской границе были задержаны более 1500 нелегальных мигрантов — в 12 раз больше, чем за весь 2020 г. За первую неделю июля было зафиксировано еще около 800 незаконных переходов границы. Большинство из задержанных — уроженцы стран Ближнего Востока (в основном Сирии, Ирака, Афганистана), а также Северной и тропической Африки. Литва создала для их размещения палаточные лагеря.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.

Ранее по теме: Протяженность забора на границе Литвы и Белоруссии составит 550 км

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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