Лукашенко заявил об отказе от политической интеграции с Россией

Президент Белоруссии рассказал, что так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Из 28 остался нерешенным один вопрос, касающийся цен на газ. Он отметил, что Белоруссия никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза – это одинаковые условия и равноправие. Для граждан двух стран оно во многом обеспечено, «но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси», подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. «Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», – добавил он.