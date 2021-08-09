Лукашенко заявил об отказе от политической интеграции с Россией
Москва и Минск отказались от 31 «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
«Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одном из переговоров», — сказал Лукашенко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, российский президент объяснил это невозможностью ее решения. Лукашенко поддержал его предложение.
Президент Белоруссии рассказал, что так называемые интеграционные карты были переформатированы в союзные программы. Из 28 остался нерешенным один вопрос, касающийся цен на газ. Он отметил, что Белоруссия никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза – это одинаковые условия и равноправие. Для граждан двух стран оно во многом обеспечено, «но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси», подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. «Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», – добавил он.
Россия и Белоруссия в 1999 г. заключили договор о создании Союзного государства, который подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Однако в течение 20 лет существования Союзного государства этих целей добиться не удалось. Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 г., интенсифицировавшись с осени 2020 г. после выборов в Белоруссии, на которых официально победил Лукашенко.