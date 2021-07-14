Россия и Белоруссия завершили работу над союзными программами по налогам и таможне
Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя итоги встречи белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
«[Обсуждалось] снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок [в России]. Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдены решения по налоговому маневру России в области переработки нефти», — сказала Эйсмонт.
О том, что Минск и Москва завершают подготовку пакета союзных интеграционных программ, заявил 5 июля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он пояснил, что Белоруссия и Россия договорились выстраивать «равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования». По мнению Головченко, от союзных программ «выиграют все», в первую очередь — белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими. Белорусский премьер выразил надежду, что работа по всем союзным программам будет завершена «в ближайшие месяцы».
Переговоры, по итогам которых объявлено о завершении союзных программ по таможне и налогам, прошли между Лукашенко и Путиным в Санкт-Петербурге накануне, 13 июля. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах, вопросы интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии и международная проблематика. В частности, на встрече обсуждался вопрос сохранения цены на российский газ для Минска, а также санкций стран Запада против обеих стран. Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия этим ограничениям.
Россия и Белоруссия в 1999 г. заключили договор о создании Союзного государства, который подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Однако в течение 20 лет существования Союзного государства этих целей добиться не удалось. Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 г., интенсифицировавшись с осени 2020 г. после выборов в Белоруссии, на которых официально победил Лукашенко.