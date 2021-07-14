Россия и Белоруссия завершили работу над союзными программами по налогам и таможне

Россия и Белоруссия в 1999 г. заключили договор о создании Союзного государства, который подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. Однако в течение 20 лет существования Союзного государства этих целей добиться не удалось. Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 г., интенсифицировавшись с осени 2020 г. после выборов в Белоруссии, на которых официально победил Лукашенко.