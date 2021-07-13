Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Лукашенко
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге завершилась, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Переговоры закончились», – сказал Песков. Встреча прошла в Константиновском дворце и продлилась более пяти часов.
Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Санкт-Петербург ранее сегодня. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах и международная проблематика.
В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались в конце мая, тогда белорусский президент приезжал в сочинскую резиденцию президента России «Бочаров Ручей». Кроме того, в начале июля два президента обсуждали санкционное давление на Минск со стороны стран Запада.