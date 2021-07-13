Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Лукашенко

В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались в конце мая, тогда белорусский президент приезжал в сочинскую резиденцию президента России «Бочаров Ручей». Кроме того, в начале июля два президента обсуждали санкционное давление на Минск со стороны стран Запада.