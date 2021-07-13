Путин назвал Белоруссию надежным экономическим партнером

21 июня ЕС ввел санкции против крупных белорусских компаний, включая «МАЗ» и «БелАЗ», организаций, а также ряда физлиц. 24 июня Брюссель ввел уже секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.