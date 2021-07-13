Путин назвал Белоруссию надежным экономическим партнером
Белоруссия, несмотря на санкции, обслуживает все взятые ею кредиты и сокращает внешний долг, является надежным партнером в области экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Надо сказать, что несмотря на коронавирус, на другие инфекции, [на факторы] в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило: на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда», — приводит слова Путина сайт Кремля. Российский президент добавил, что белорусские золотовалютные резервы «превышают значительно уровень, необходимый для обслуживания внешнеторговых операций».
«В этом смысле Беларусь стабильный, надежный партнер», — подчеркнул Путин.
Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Санкт-Петербург ранее сегодня. Темой для обсуждений двух лидеров стали «развитие сотрудничества в различных сферах» и международная проблематика. В предыдущий раз Путин и Лукашенко встречались в конце мая, тогда белорусский президент приезжал в сочинскую резиденцию президента России «Бочаров Ручей». Кроме того, в начале июля два президента обсуждали санкционное давление на Минск со стороны стран Запада.
21 июня ЕС ввел санкции против крупных белорусских компаний, включая «МАЗ» и «БелАЗ», организаций, а также ряда физлиц. 24 июня Брюссель ввел уже секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.
В сентябре 2020 г. президент Путин по итогам встречи с Лукашенко в Сочи объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Позже в Кремле уточнили, что значительная часть этих средств пойдет на рефинансирование задолженности белорусской стороны перед Москвой.