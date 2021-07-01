Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе телефонного разговора продолжающееся санкционное давление на республику, сообщила пресс-служба Кремля.
«Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Лидеры провели разговор в преддверии пленарного заседания восьмого форума регионов России и Белоруссии, в котором они примут участие в режиме видеоконференции.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.