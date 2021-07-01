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Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе телефонного разговора продолжающееся санкционное давление на республику, сообщила пресс-служба Кремля.

«Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Лидеры провели разговор в преддверии пленарного заседания восьмого форума регионов России и Белоруссии, в котором они примут участие в режиме видеоконференции.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

Ранее по теме: Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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