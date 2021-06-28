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Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

Ведомости

Белоруссия приостановит свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» в связи с введением ЕС санкций против Минска, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

«Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»», – говорится в сообщении.

Минск также начал процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, так как не может выполнять свои обязательства в условиях введенных ограничений. «С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – отметили в министерстве.

Кроме того, Белоруссия в ответном порядке запретит въезд представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций. Глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель вызван в белорусский МИД. Минск также отозвал своего представителя в Европейском союзе и рекомендовал Брюсселю сделать то же самое. «Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера. Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью», – подчеркнули в МИД.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. Санкции введены за «серьезные нарушения прав человека», «жесткие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также за принудительную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и последовавший за этим арест бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.

Ранее по теме: ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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