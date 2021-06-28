Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

Кроме того, Белоруссия в ответном порядке запретит въезд представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций. Глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель вызван в белорусский МИД. Минск также отозвал своего представителя в Европейском союзе и рекомендовал Брюсселю сделать то же самое. «Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера. Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью», – подчеркнули в МИД.