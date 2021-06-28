Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»
Белоруссия приостановит свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» в связи с введением ЕС санкций против Минска, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
«Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»», – говорится в сообщении.
Минск также начал процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, так как не может выполнять свои обязательства в условиях введенных ограничений. «С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – отметили в министерстве.
Кроме того, Белоруссия в ответном порядке запретит въезд представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению санкций. Глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель вызван в белорусский МИД. Минск также отозвал своего представителя в Европейском союзе и рекомендовал Брюсселю сделать то же самое. «Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера. Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью», – подчеркнули в МИД.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. Санкции введены за «серьезные нарушения прав человека», «жесткие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также за принудительную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и последовавший за этим арест бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.