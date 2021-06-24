ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

В заявлении отмечается, что ЕС постепенно вводит ограничения против Белоруссии с октября прошлого года в ответ на «фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, а также на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов». Сейчас санкции действуют в совокупности против 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии. Меры включают заморозку активов указанных лиц в ЕС и запрет на поездки на территорию союза.