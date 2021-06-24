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ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

Ведомости

Европейский союз (ЕС) ввел экономические санкции против Белоруссии за «серьезные нарушения прав человека», «жесткие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также за принудительную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и последовавший за этим арест бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.

Санкции включают в себя:

- запрет на какой-либо экспорт оборудования, технологий и программного обеспечения, предназначенных для осуществления слежки в интернете и с помощью телефонной связи;

- запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы полицейскими и военными органами;

- запрет на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, применяемыми для производства табачных изделий;

- ограничение доступа к рынку капитала ЕС;

- запрет на приобретение услуг страхования и перестрахования белорусским правительством, государственными органами и учреждениями;

- прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком проектов белорусского государственного сектора;

- члены союза также будут обязаны ограничить реализацию проектов международных банков развития в Белоруссии.

В заявлении отмечается, что ЕС постепенно вводит ограничения против Белоруссии с октября прошлого года в ответ на «фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, а также на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов». Сейчас санкции действуют в совокупности против 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии. Меры включают заморозку активов указанных лиц в ЕС и запрет на поездки на территорию союза.

Ранее по теме: Белорусские предприятия, сын Лукашенко и Михаил Гуцериев попали под санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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