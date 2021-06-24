ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии
Европейский союз (ЕС) ввел экономические санкции против Белоруссии за «серьезные нарушения прав человека», «жесткие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также за принудительную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая и последовавший за этим арест бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софьи Сапеги.
Санкции включают в себя:
- запрет на какой-либо экспорт оборудования, технологий и программного обеспечения, предназначенных для осуществления слежки в интернете и с помощью телефонной связи;
- запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы полицейскими и военными органами;
- запрет на торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, применяемыми для производства табачных изделий;
- ограничение доступа к рынку капитала ЕС;
- запрет на приобретение услуг страхования и перестрахования белорусским правительством, государственными органами и учреждениями;
- прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком проектов белорусского государственного сектора;
- члены союза также будут обязаны ограничить реализацию проектов международных банков развития в Белоруссии.
В заявлении отмечается, что ЕС постепенно вводит ограничения против Белоруссии с октября прошлого года в ответ на «фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, а также на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов». Сейчас санкции действуют в совокупности против 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии. Меры включают заморозку активов указанных лиц в ЕС и запрет на поездки на территорию союза.