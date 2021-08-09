Лукашенко пообещал не участвовать в будущих президентских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не участвовать в будущих выборах президента и не «проталкивать» своего кандидата, сообщил «Интерфакс».
«Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя», — заявил Лукашенко.
По его словам, в выборах примут участие пять человек. «Я изучу биографии, если их знать не буду, а я точно их буду знать», — отметил президент. Он заявил, что все про них расскажет и готов открыто провести с ними эфир, задать вопросы. «Все будет на равных. Но победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди», — сказал он.
Президент рассказал, что после предыдущих выборов «выкристаллизовались» подходящие кандидатуры на пост президента страны. «Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли», — отметил Лукашенко и уточнил, что они похожи своей преданностью. Лукашенко подчеркнул, что это надежные люди, которые не будут никого «кромсать», и подавляющее большинство избирателей проголосует за них.
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста.