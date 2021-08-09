Лукашенко пообещал не участвовать в будущих президентских выборах

Президент рассказал, что после предыдущих выборов «выкристаллизовались» подходящие кандидатуры на пост президента страны. «Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли», — отметил Лукашенко и уточнил, что они похожи своей преданностью. Лукашенко подчеркнул, что это надежные люди, которые не будут никого «кромсать», и подавляющее большинство избирателей проголосует за них.