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Лукашенко пообещал не участвовать в будущих президентских выборах

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не участвовать в будущих выборах президента и не «проталкивать» своего кандидата, сообщил «Интерфакс».

«Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет. Я буду честно вести себя», — заявил Лукашенко.

По его словам, в выборах примут участие пять человек. «Я изучу биографии, если их знать не буду, а я точно их буду знать», — отметил президент. Он заявил, что все про них расскажет и готов открыто провести с ними эфир, задать вопросы. «Все будет на равных. Но победят в Беларуси обязательно прагматичные, нормальные люди», — сказал он.

Президент рассказал, что после предыдущих выборов «выкристаллизовались» подходящие кандидатуры на пост президента страны. «Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты. Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли», — отметил Лукашенко и уточнил, что они похожи своей преданностью. Лукашенко подчеркнул, что это надежные люди, которые не будут никого «кромсать», и подавляющее большинство избирателей проголосует за них.

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей. После выборов в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Лукашенко заявил об «очень скором» уходе с поста президента Белоруссии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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