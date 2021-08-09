Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Путин предложил создать структуру в рамках ООН для борьбы с морской преступностью

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос создания специальной структуры в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) для борьбы с морской преступностью в разных регионах. Об этом он сказал на дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН по теме «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».

«Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах. На наш взгляд, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море», — сказал российский лидер, слова которого передает пресс-служба Кремля.

«В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств – членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. Надеемся, что наши партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение», — добавил Путин.

По его словам, Россия стремится содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в акватории Гвинейского залива. Глава государства напомнил, что там участились случаи морского разбоя, которые сопровождаются захватом заложников.

«Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств», — отметил российский лидер.

Ранее по теме: СК начал проверку из-за захвата российского моряка в Гвинейском заливе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных