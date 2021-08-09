Путин предложил создать структуру в рамках ООН для борьбы с морской преступностью
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос создания специальной структуры в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) для борьбы с морской преступностью в разных регионах. Об этом он сказал на дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН по теме «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».
«Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах. На наш взгляд, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море», — сказал российский лидер, слова которого передает пресс-служба Кремля.
«В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств – членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. Надеемся, что наши партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение», — добавил Путин.
По его словам, Россия стремится содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в акватории Гвинейского залива. Глава государства напомнил, что там участились случаи морского разбоя, которые сопровождаются захватом заложников.
«Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств», — отметил российский лидер.