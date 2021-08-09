Путин предложил создать структуру в рамках ООН для борьбы с морской преступностью

«В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств – членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес. Надеемся, что наши партнеры конструктивно рассмотрят российское предложение», — добавил Путин.