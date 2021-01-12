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СК начал проверку из-за захвата российского моряка в Гвинейском заливе

Ведомости

Следственный комитет начал проверку в связи с захватом российского моряка в Гвинейском заливе, сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, вооружённые огнестрельным оружием пираты совершили нападение на танкер «Agisilaos» и захватили моряков, в числе которых был житель Краснодарского края. Нападение произошло в ночь с 29 на 30 ноября 2020 г. в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Отмечается, что к настоящему моменту пострадавший освобожден.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — подчеркнули в СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных