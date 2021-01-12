СК начал проверку из-за захвата российского моряка в Гвинейском заливе

По предварительным данным следователей, вооружённые огнестрельным оружием пираты совершили нападение на танкер «Agisilaos» и захватили моряков, в числе которых был житель Краснодарского края. Нападение произошло в ночь с 29 на 30 ноября 2020 г. в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Отмечается, что к настоящему моменту пострадавший освобожден.