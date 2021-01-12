СК начал проверку из-за захвата российского моряка в Гвинейском заливе
Следственный комитет начал проверку в связи с захватом российского моряка в Гвинейском заливе, сообщается на сайте ведомства.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин Российской Федерации, организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, вооружённые огнестрельным оружием пираты совершили нападение на танкер «Agisilaos» и захватили моряков, в числе которых был житель Краснодарского края. Нападение произошло в ночь с 29 на 30 ноября 2020 г. в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки. Отмечается, что к настоящему моменту пострадавший освобожден.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — подчеркнули в СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.