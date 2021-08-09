США ввели санкции против «Беларуськалия» и Олимпийского комитета Белоруссии

Ранее сегодня правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Гуцериев уже попал под санкции ЕС по той же причине. Как утверждает британская сторона, Гуцериев оказывал поддержку правительству Белоруссии, в том числе используя свои бизнес-активы. Кроме этого, Лондон ввел авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, вводится запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Кроме того, Великобритания ввела ограничения на поставки ряда производимых в Белоруссии товаров, включая калий и нефтепродукты.