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США ввели санкции против «Беларуськалия» и Олимпийского комитета Белоруссии

Ведомости

США вводят санкции против Национального Олимпийского комитета Белоруссии, компании «Беларуськалий», а также ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и одного банка в связи с политической ситуацией в стране. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Мы объявляем новые санкции против белорусских физических и юридических лиц за их роль в нападениях на демократию и права человека, транснациональных репрессиях и коррупции», — цитирует пресс-служба слова президента США Джо Байдена. Непосредственно введение санкций обеспечит американское Министерство торговли.

Под ограничения попадает ОАО «Беларуськалий» под предлогом того, что оно является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, таким образом, став «источником незаконного богатства для режима». Санкции против Белорусского национального олимпийского комитета обосновываются обвинениями в якобы «отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов», а также за «неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий».

В последнем случае имеется в виду ситуация с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, от которой НОК требовал вернуться домой после ее критических высказываний в адрес белорусских тренеров. Позднее Тимановская попросила убежища в Европе и 2 августа получила гуманитарную визу в Польше.

Кроме «Беларуськалия» и НОК под санкции попали бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», а также пятнадцать компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии. Имена бизнесменов в указе, опубликованном на сайте Белого дома, не уточнялись.

Ранее сегодня правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Гуцериев уже попал под санкции ЕС по той же причине. Как утверждает британская сторона, Гуцериев оказывал поддержку правительству Белоруссии, в том числе используя свои бизнес-активы. Кроме этого, Лондон ввел авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, вводится запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Кроме того, Великобритания ввела ограничения на поставки ряда производимых в Белоруссии товаров, включая калий и нефтепродукты.

21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили новый крупный пакет санкций против Белоруссии, который включал 78 физических и юридических лиц.  Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания Logeх, «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

Ограничения в июне были введены после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующего ареста бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

Ранее по теме: Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за связей с Лукашенко

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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