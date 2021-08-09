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Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за связей с Лукашенко

Ведомости

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, следует из сообщения, опубликованного на сайте британского правительства.

«Великобритания также ввела санкции против Михаила Гуцериева, известного российского бизнесмена, который является одним из главных частных инвесторов в Белоруссии и давним соратником Александра Лукашенко», — говорится в сообщении. Как утверждает британская сторона, Гуцериев оказывал поддержку правительству Белоруссии, в том числе используя свои бизнес-активы.

Сегодня Великобритания ввела в отношении Белоруссии пакет новых экономических санкций из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике. Пакет новых санкций включает в себя авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, вводится запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Кроме того, Великобритания ввела ограничения на поставки ряда производимых в Белоруссии товаров, включая калий и нефтепродукты.

21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания договорились ввести новые санкции против Белоруссии. В частности, Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц.

Ранее по теме: Великобритания ввела новые экономические санкции против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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