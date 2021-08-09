Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за связей с Лукашенко

Сегодня Великобритания ввела в отношении Белоруссии пакет новых экономических санкций из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике. Пакет новых санкций включает в себя авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, вводится запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Кроме того, Великобритания ввела ограничения на поставки ряда производимых в Белоруссии товаров, включая калий и нефтепродукты.