Великобритания ввела санкции против Гуцериева из-за связей с Лукашенко
Правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского предпринимателя Михаила Гуцериева из-за связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, следует из сообщения, опубликованного на сайте британского правительства.
«Великобритания также ввела санкции против Михаила Гуцериева, известного российского бизнесмена, который является одним из главных частных инвесторов в Белоруссии и давним соратником Александра Лукашенко», — говорится в сообщении. Как утверждает британская сторона, Гуцериев оказывал поддержку правительству Белоруссии, в том числе используя свои бизнес-активы.
Сегодня Великобритания ввела в отношении Белоруссии пакет новых экономических санкций из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике. Пакет новых санкций включает в себя авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, вводится запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Кроме того, Великобритания ввела ограничения на поставки ряда производимых в Белоруссии товаров, включая калий и нефтепродукты.
21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания договорились ввести новые санкции против Белоруссии. В частности, Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц.