США дали четыре месяца на прекращение сотрудничества с «Беларуськалием»

«Настоящей генеральной лицензией до 00:01 стандартного времени восточного побережья [США] 8 декабря 2021 г. разрешаются все операции и действия, запрещенные указом президента от 9 августа 2021 г., которые являются повседневными и необходимыми для прекращения сотрудничества с ОАО «Беларуськалий» или любым предприятием, в котором ОАО «Беларуськалий» прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций», — указано в документе.