Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

США дали четыре месяца на прекращение сотрудничества с «Беларуськалием»

Ведомости

Вашингтон предоставил контрагентам четыре месяца на то, чтобы прекратить сотрудничество с оказавшимся под американскими санкциями белорусским предприятием «Беларуськалий». Соответствующая информация содержится в материалах Минфина США, который выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с производителем удобрений.

«Настоящей генеральной лицензией до 00:01 стандартного времени восточного побережья [США] 8 декабря 2021 г. разрешаются все операции и действия, запрещенные указом президента от 9 августа 2021 г., которые являются повседневными и необходимыми для прекращения сотрудничества с ОАО «Беларуськалий» или любым предприятием, в котором ОАО «Беларуськалий» прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций», — указано в документе. 

При этом новые контракты на покупку продукции у предприятия заключать нельзя. По истечении этого срока американцам будет запрещено вести дела с компанией, ее активы в США будут заблокированы. Против предприятия уже были введены аналогичные ограничения со стороны Евросоюза.

Ранее сегодня США расширили санкции против Белоруссии, выразив тем самым недовольство политической ситуацией в стране. Ограничения коснулись ряда компаний и физических лиц. В частности, «Беларуськалий» оказался в санкционном списке под предлогом того, что он является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, что делает его «источником незаконного богатства для режима».

Под санкциями также оказался Национальный олимпийский комитет Белоруссии, бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии.

Ранее по теме: США ввели санкции против «Беларуськалия» и Олимпийского комитета Белоруссии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных