США дали четыре месяца на прекращение сотрудничества с «Беларуськалием»
Вашингтон предоставил контрагентам четыре месяца на то, чтобы прекратить сотрудничество с оказавшимся под американскими санкциями белорусским предприятием «Беларуськалий». Соответствующая информация содержится в материалах Минфина США, который выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с производителем удобрений.
«Настоящей генеральной лицензией до 00:01 стандартного времени восточного побережья [США] 8 декабря 2021 г. разрешаются все операции и действия, запрещенные указом президента от 9 августа 2021 г., которые являются повседневными и необходимыми для прекращения сотрудничества с ОАО «Беларуськалий» или любым предприятием, в котором ОАО «Беларуськалий» прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций», — указано в документе.
При этом новые контракты на покупку продукции у предприятия заключать нельзя. По истечении этого срока американцам будет запрещено вести дела с компанией, ее активы в США будут заблокированы. Против предприятия уже были введены аналогичные ограничения со стороны Евросоюза.
Ранее сегодня США расширили санкции против Белоруссии, выразив тем самым недовольство политической ситуацией в стране. Ограничения коснулись ряда компаний и физических лиц. В частности, «Беларуськалий» оказался в санкционном списке под предлогом того, что он является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, что делает его «источником незаконного богатства для режима».
Под санкциями также оказался Национальный олимпийский комитет Белоруссии, бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии.