Поклонская ответила на заявление Лукашенко о признании Крыма
Для признания Крыма российским не может быть никаких условий, для этого нужно время, заявила депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская в эфире радио «Говорит Москва».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российским, когда последний российских олигарх начнет поставлять туда продукты.
«Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны», — сказала Поклонская. По ее словам, Лукашенко не должны беспокоить внутренние вопросы России, связанные с олигархами, он должен заниматься развитием и национальными интересами Белоруссии.
«Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признаёт Белоруссию. А что касается Белоруссии... На эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого», — добавила Поклонская.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.