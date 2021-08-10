Поклонская ответила на заявление Лукашенко о признании Крыма

«Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признаёт Белоруссию. А что касается Белоруссии... На эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого», — добавила Поклонская.