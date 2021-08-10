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Поклонская ответила на заявление Лукашенко о признании Крыма

Ведомости

Для признания Крыма российским не может быть никаких условий, для этого нужно время, заявила депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российским, когда последний российских олигарх начнет поставлять туда продукты.

«Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны», — сказала Поклонская. По ее словам, Лукашенко не должны беспокоить внутренние вопросы России, связанные с олигархами, он должен заниматься развитием и национальными интересами Белоруссии.

«Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам. Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи. Крым признаёт Белоруссию. А что касается Белоруссии... На эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого», — добавила Поклонская.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Александр Лукашенко не собирается сближаться с Россией политически

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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