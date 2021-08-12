Россия выделила Таджикистану $1,1 млн на защиту границы с Афганистаном
Россия выделила Таджикистану $1,1 млн на строительство пограничной заставы на границе с Афганистаном, заявил замглавы российского МИДа Олег Сыромолотов, передает «Интерфакс». Такое соглашение будет подписано в ходе ближайших контактов на высшем уровне.
«Оказываем Таджикистану и финансовое содействие. По обращению наших партнеров Россия выделяет 1,1 млн долларов США на строительство современной погранзаставы на одном из наиболее уязвимых участков границы с Афганистаном в Хатлонской области республики», — сказал Сыромолотов. По его словам, Россия поддерживает с Таджикистаном регулярные рабочие контакты по линии оборонных ведомств и спецслужб.
Военно-политическая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Афганское правительство также потеряло контроль почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям воюющей с афганским правительством запрещённой в России террористической организации «Талибан», она уже контролируют 90% границы.
На фоне успехов талибов Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости. 10 августа завершились учения России, Узбекистана и Таджикистана на границе с Афганистаном. Однако глава российского Минобороны Сергей Шойгу после заявил, что Россия будет проводить со своими партнерами регулярные маневры в приграничном с Афганистаном районе и дальше.