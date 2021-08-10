Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под контроль город Айбак, административный центр провинции Саманган на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя «Талибана». Эту информацию также подтвердил заместитель губернатора этой провинции Сефатулла Самангани.
Кроме того, представитель «Талибана» Забиулла Муджахед сообщил в Twitter о взятии города Фарах, столицы одноименной афганской провинции. Эту информацию официальные лица Афганистана не подтверждали. В целом, как сообщает Reuters со ссылкой на оценку неназванного высокопоставленного чиновника Евросоюза, сейчас 65% территории Афганистана контролируют талибы. Под угрозой захвата в ближайшее время находятся столицы еще 11 провинций и даже сам Кабул.
В то же время Tolo News со ссылкой на губернатора Балха Мохаммада Фархада Азими сообщает о том, что правительственные силы отразили атаку на Мазари-Шариф — один из крупнейших городов на севере Афганистана и столицу провинции Балх, а также отбили район Нахр-и-Шахи. Под контролем правительства остается также второй по значению город в стране Кандагар, центр одноименной провинции, в то время как сам регион почти полностью захвачен талибами.
Талибы впервые с 2016 г. захватили столицу провинции в Афганистане в начале августа. Боевики овладели городом Сарандж, столицей афганской провинции Нимруз на границе с Пакистаном. По словам защитников города, это произошло из-за недостаточных воинских подкреплений со стороны центрального правительства в Кабуле.
Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Афганское правительство также потеряло контроль почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям самих талибов, они контролируют 90% границы.
На фоне успехов «Талибана» Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости. 10 августа завершились учения России, Узбекистана и Таджикистана на границе с Афганистаном. Из Афганистана уже эвакуирован ряд дипмиссий. В числе прочих на территорию Узбекистана переместилось консульство России в афганском Мазари-Шарифе.