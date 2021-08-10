Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане

В то же время Tolo News со ссылкой на губернатора Балха Мохаммада Фархада Азими сообщает о том, что правительственные силы отразили атаку на Мазари-Шариф — один из крупнейших городов на севере Афганистана и столицу провинции Балх, а также отбили район Нахр-и-Шахи. Под контролем правительства остается также второй по значению город в стране Кандагар, центр одноименной провинции, в то время как сам регион почти полностью захвачен талибами.