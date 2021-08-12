МИД Афганистана заявил о готовности закупить у России боевые вертолеты
Афганистан готов купить у России боевые вертолеты и ждет ответа от российского правительства, заявил в эфире «Эха Москвы» министр иностранных дел страны Ханиф Атмар.
«Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ», – заявил Атмар. По его словам, также идут переговоры о ремонте вертолетов Ми-17 или Ми-35, «которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у РФ».
В конце июля Пентагон сообщил, что американские ВВС за месяц нанесли более 30 авиаударов, в том числе беспилотниками, по военной технике запрещенного в России террористического движения «Талибан». Эта техника ранее была захвачена боевиками у афганских военных и других силовиков, а до этого — передана армии и полиции Афганистана в рамках помощи со стороны США.
Военно-политическая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Афганское правительство также потеряло контроль почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям «Талибана», движение уже контролирует 90% государственной границы. По оценкам неназванных чиновников Евросоюза, афганское правительство утратило контроль над 65% территории страны.
Сейчас талибы, овладевшие большей частью сельских территорий, перешли к захвату городов, в том числе административных центров. С прошлой пятницы под их контроль попали столицы девяти провинций Афганистана: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж. Идут ожесточенные бои за Мазари-Шариф на севере страны и второй по значению город Афганистана — Кандагар — на юге. The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в Белом доме допускают падение столицы Афганистана — Кабула — в течение 90 дней.
На фоне успехов талибов соседний Таджикистан провел мобилизацию резервистов и обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью. Москва, член ОДКБ, заявила, что окажет военную помощь Душанбе при необходимости. 10 августа завершились учения России, Узбекистана и Таджикистана на границе с Афганистаном. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу после заявил, что Россия будет проводить со своими партнерами регулярные маневры в приграничном с Афганистаном районе и дальше.