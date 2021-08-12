МИД Афганистана заявил о готовности закупить у России боевые вертолеты

Военно-политическая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Афганское правительство также потеряло контроль почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном. По заявлениям «Талибана», движение уже контролирует 90% государственной границы. По оценкам неназванных чиновников Евросоюза, афганское правительство утратило контроль над 65% территории страны.