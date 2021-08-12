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«Талибан» заявил о взятии Кандагара

Ведомости

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» овладели вторым по величине городом Афганистана — Кандагаром, центром одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил официальный представитель движения Кари Юсуф Ахмади в своем Twitter. Афганские власти официально пока не подтверждали падение города.

«Прямо сейчас моджахеды достигли площади Шехидов в центре города Кандагар. Противник бежит», — написал Ахмади. К посту он прикрепил фото, в том числе, одной из пустынных автомобильных развязок в городе и бегущего по улице боевика, вооруженного РПГ. Однако по ним невозможно сказать, действительно ли талибы овладели городом.

«РИА Новости» ранее сегодня со ссылкой на источники сообщали о боях между правительственными войсками и боевиками в центре Кандагара. До этого правительственные силы сообщали, что отбили очередную атаку талибов на город.

Кроме того, талибы взяли сегодня еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар. Губернатор провинции бежал из Газни накануне падения города и сейчас арестован. Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти провинций: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж. Идут ожесточенные бои за Мазари-Шариф на севере страны. The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в Белом доме допускают падение столицы Афганистана — Кабула — в течение 90 дней. По заявлению «Талибана», движение контролирует 90% государственной границы страны.

Военно-политическая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане начала ухудшаться с мая на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Сейчас большая часть американских военных уже ушла из Афганистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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