«Талибан» заявил о взятии Кандагара
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» овладели вторым по величине городом Афганистана — Кандагаром, центром одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил официальный представитель движения Кари Юсуф Ахмади в своем Twitter. Афганские власти официально пока не подтверждали падение города.
«Прямо сейчас моджахеды достигли площади Шехидов в центре города Кандагар. Противник бежит», — написал Ахмади. К посту он прикрепил фото, в том числе, одной из пустынных автомобильных развязок в городе и бегущего по улице боевика, вооруженного РПГ. Однако по ним невозможно сказать, действительно ли талибы овладели городом.
«РИА Новости» ранее сегодня со ссылкой на источники сообщали о боях между правительственными войсками и боевиками в центре Кандагара. До этого правительственные силы сообщали, что отбили очередную атаку талибов на город.
Кроме того, талибы взяли сегодня еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар. Губернатор провинции бежал из Газни накануне падения города и сейчас арестован. Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти провинций: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж. Идут ожесточенные бои за Мазари-Шариф на севере страны. The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в Белом доме допускают падение столицы Афганистана — Кабула — в течение 90 дней. По заявлению «Талибана», движение контролирует 90% государственной границы страны.
Военно-политическая ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане начала ухудшаться с мая на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Сейчас большая часть американских военных уже ушла из Афганистана.