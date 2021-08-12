СМИ сообщили о захвате «Талибаном» города Герат
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили третий по величине город Афганистана Герат, сообщает AFP со ссылкой на источник в афганской службе безопасности.
«Нам пришлось покинуть город, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение», — сказал собеседник агентства.
При этом представитель «Талибана» заявил в Twitter, что солдаты правительственных сил присоединились к боевикам.
Ранее 12 августа «Талибан» также заявил о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Кроме того, талибы взяли сегодня еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар.
Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти провинций: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж. Идут ожесточенные бои за Мазари-Шариф на севере страны. The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в Белом доме допускают падение столицы Афганистана — Кабула — в течение 90 дней. По заявлению «Талибана», движение контролирует 90% государственной границы страны.