Захарова указала на отсутствие реакции США на просьбы афганцев об эвакуации
Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Вашингтона на просьбы афганцев о помощи в эвакуации в аэропорту Кабула.
«Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — написала Захарова на своей странице в Facebook. Она также напомнила о нарушениях прав человека в Кабуле.
Ранее AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что в аэропорту Кабула, который остался последним способом покинуть Афганистан после его захвата запрещенной в России террористической группировкой «Талибан», паника и слышится стрельба. Возможны пострадавшие и погибшие. Reuters со ссылкой на американского чиновника подтверждает информацию о том, что военные США стреляли в воздух, чтобы отпугнуть прорвавшихся на взлетную полосу беженцев.