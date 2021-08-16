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Захарова указала на отсутствие реакции США на просьбы афганцев об эвакуации

Ведомости

Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Вашингтона на просьбы афганцев о помощи в эвакуации в аэропорту Кабула.

«Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — написала Захарова на своей странице в Facebook. Она также напомнила о нарушениях прав человека в Кабуле.

Ранее AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что в аэропорту Кабула, который остался последним способом покинуть Афганистан после его захвата запрещенной в России террористической группировкой «Талибан», паника и слышится стрельба. Возможны пострадавшие и погибшие. Reuters со ссылкой на американского чиновника подтверждает информацию о том, что военные США стреляли в воздух, чтобы отпугнуть прорвавшихся на взлетную полосу беженцев.

Ранее по теме: Более 60 государств призвали разрешить свободный выезд людей из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных