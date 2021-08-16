Захарова указала на отсутствие реакции США на просьбы афганцев об эвакуации

«Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолёты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или «ответственных» ищут?» — написала Захарова на своей странице в Facebook. Она также напомнила о нарушениях прав человека в Кабуле.